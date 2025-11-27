Глава МИД Лавров указал на профессионализм сотрудников RT и Sputnik

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил квалификацию сотрудников RT и Sputnik.

Глава ведомства указал на профессионализм журналистов, выступая на YouTube-канале ассоциации «Франко-российский диалог».

«У нас говорят, „не числом, так умением“. В данном случае умение наших внешнеполитических вещателей заключается в профессионализме», — заявил министр.

Особое внимание Лавров уделил иностранным журналистам, работающим на RT и Sputnik. Он подчеркнул, что выбор места работы для большинства из них обусловлен стремлением честно исполнять обязанности журналиста.