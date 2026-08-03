Глава Мелильи назвал миграционный кризис в Сеуте провалом властей Испании

Ситуация с мигрантами в Сеуте свидетельствует о полном провале испанского правительства, заявил мэр-президент соседнего анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Имброда напомнил, что похожая ситуация сложилась в Сеуте в 2021 году.

«В 2026 году все повторяется. Это полный провал правительства Испании», — отметил он.

Глава Мелильи добавил, что никто не прислушался к предупреждениям национального разведывательного центра, а это недопустимо. По словам чиновника, на границе находились всего несколько полицейских.

Реакцию испанского правительства на кризис он назвал запоздалой и плохой.

Ранее в Сеуте оборудовали временный морг для тел мигрантов на 200 мест. Известно по меньшей мере о 90 погибших, среди которых много подростков. Тела продолжают поступать.