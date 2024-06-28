Глава МЧС России Куренков рассказал, что в пик наводнений в России работали 30 тысяч спасателей

Во время пика наводнений в России в апреле и мае людям помогали около 30 тысяч спасателей. Об этом сайту KP.RU рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, в числе этих людей были не только профессиональные сотрудники МЧС. На помощь пострадавшим пришло очень много волонтеров.

«И специалистов, не только от МЧС, а и волонтеров — всего более 30 тысяч человек. 30 тысяч неравнодушных!» — отметил Куренков.

Он добавил, что, возможно, людей было задействовано больше. Потому что на помощь приходили и местные. Например, в Орске они укрепляли дамбы вместе со спасателями.