Глава Марий Эл Зайцев: уникальность Йошкар-Олы заключается в самобытной культуре народа мари с его верованиями

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в беседе с ОТР рассказал об уникальности Йошкар-Олы, которая заключается в самобытной культуре народа мари с его языческими верованиями и обрядами, а также в европейской архитектуре города.

«Как говорят марийцы, мы — последние язычники Европы. И действительно, у нас это один из наших таких вот, наверное, моментов важных, конек такой, наверное, наш», — поделился Зайцев в интервью.

Столицу республики создавали по образу и подобию некоторых европейских городов, поэтому на набережной Йошкар-Олы соседствуют памятники Петру и Февронии, принцу Альберту и принцессе Грейс Келли, бывшему патриарху Всея Руси Алексию II, добавил он.