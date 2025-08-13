Глава Likvi.com Коротков заявил, что из обилия китайских авто в России вырастут новые бренды

Генеральный директор онлайн-аукциона migtorg.com и руководитель проекта Likvi.com Александр Коротков в беседе с «Ридусом» высказал мнение о том, что нынешнее разнообразие китайских автомобилей на российском рынке со временем стабилизируется.

«Если раньше шло постепенное эволюционное развитие, то сейчас, буквально за несколько лет, за короткий период, появилось огромное количество новых марок, новых моделей, огромное видовое разнообразие», — пояснил эксперт.

Вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров также предсказал «утряску брендов» на рынке, отмечая избыток марок в текущих условиях.

Специалисты отметили, что некоторые китайские бренды могут покинуть российский рынок из-за несоответствия объему рынка. Например, есть информация о возможном сокращении производства и поставок автомобилей марки Kaiyi в России.