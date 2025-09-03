Глава LIFE и SHOT Арапов назвал отказ от жестких рамок одним из условий для эффективной работы креативной команды

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал, как создать продуктивную среду для творческих коллективов.

По словам эксперта, ключ к успеху — в отказе от жестких рамок и создании особой экосистемы.

«Мы работаем со своей командой и проповедуем корпоративную культуру — "работа + игра". То есть весь наш процесс рабочий на самом деле больше напоминает домашнюю обстановку или полуигровой формат», — заявил он.

Арапов отметил, что основными элементами такой атмосферы являются правильно организованное пространство, создание «места силы», а также симбиоз работы и игры.

Также гендиректор отметил, что контроль и креатив — взаимоисключающие понятия. Жесткий контроль снижает продуктивность творческих людей. Вместо этого лучше использовать принцип «мягкого контроля», который включает свободный график, разрешение быть собой на работе, обустройство комфортных зон отдыха и создание вдохновляющей атмосферы.