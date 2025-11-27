Глава Ленобласти Дрозденко заявил, что число туристов в регионе превысит 10 млн в 2025 году

Число туристов в регионе может превысить 10 миллионов человек по итогам 2025 года. Такой рост губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко связывает с активным развитием туристической отрасли, написала gazeta.spb.ru .

За первые девять месяцев текущего года регион уже посетили 6,4 миллиона туристов. В связи с увеличением турпотока необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру: дорожную сеть, гостиничный фонд и объекты показа.

В регионе особое внимание уделяют созданию комфортных условий для семей с детьми, пожилых людей и маломобильных туристов. Параллельно проходит формирование новых туристических кластеров и развитие сети средств размещения.

Финансирование туристической сферы остается приоритетным направлением для областного правительства. Общий бюджет культуры и туризма в 2026 году составит не менее 5,2 миллиарда рублей, с планируемым увеличением на 10% в следующем году. Часть средств будет направлена на реставрацию памятников архитектуры, что повысит туристическую привлекательность региона.