Глава Ленобласти Дрозденко анонсировал строительство ледовой арены в Сосновом Бору

Ленинградская область и концерн «Росэнергоатом» подписали соглашение о возведении крытой ледовой арены в Сосновом Бору. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные главы региона Александра Дрозденко.

Как пояснил губернатор, объект будет готов к использованию спустя три года после начала строительства.

Новая спортивная территория площадью около девяти тысяч квадратных метров будет оборудована катком стандартных размеров (60 на 30 метров), тренировочной площадкой, залами для гимнастики и хореографии, а также трибунами для зрителей. По словам Дрозденко, арена станет центром массового спорта и подготовки молодых хоккеистов, а также позволит проводить соревнования регионального уровня.