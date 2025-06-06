Глава курганского родкомитета Леонов поддержал Ura.ru в связи с задержанием редактора

Юрий Леонов, возглавляющий родительский комитет Курганской области, выразил солидарность с журналистами URA.RU . Это произошло после того, как в редакции агентства провели обыски, а редактора Дениса Аллаярова задержали.

«Мы вместе с теми, кто делает информацию достоянием общества», — заявил Леонов. Он подчеркнул важность работы репортеров, которые, несмотря на трудности, стремятся оперативно и объективно доносить новости до аудитории.

События, связанные с задержанием Дениса Аллаярова, вызвали широкий резонанс. По версии следствия, журналист передал родственнику-полицейскому 20 тысяч рублей. Однако доказательств вины Аллаярова во время шестичасового обыска в редакции не нашли.

Леонов отметил, что профессиональные журналисты учат детей отличать факты от домыслов, уважать закон и понимать важность диалога.