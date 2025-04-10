Глава Крыма Аксенов сообщил о начале строительства новых водохранилищ в 2025 году

Два новых водохранилища появятся в Крыму для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов. Их строительство начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его слова привела Национальная Служба Новостей.
«Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы», — рассказал чиновник.
На реализацию проекта выделили 22,4 миллиарда рублей. Работы займут порядка полутора лет. Новые водохранилища построят на реках Улу-Узень и Марта. Они позволят снять риски водоснабжения Ялты и Алушты, подчеркнул Аксенов.
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