Глава Крыма Аксенов сообщил о начале строительства новых водохранилищ в 2025 году

Два новых водохранилища появятся в Крыму для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов. Их строительство начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его слова привела Национальная Служба Новостей .

«Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы», — рассказал чиновник.

На реализацию проекта выделили 22,4 миллиарда рублей. Работы займут порядка полутора лет. Новые водохранилища построят на реках Улу-Узень и Марта. Они позволят снять риски водоснабжения Ялты и Алушты, подчеркнул Аксенов.