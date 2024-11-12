Глава Кронштадта Кононов: новую транспортную развязку от Комплекса защитных сооружений откроют в 2025 году

В этом году городу-порту Кронштадту исполнилось 320 лет. За последнее время кратно увеличился поток туристов, что позволяет вкладывать дополнительные средства в бюджет и городское развитие, рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов в интервью газете «Петербургский дневник» .

Однако этот факт добавляет и трудности местным жителям в виде затяжных пробок. Для решения этой проблемы власти проводят реконструкцию Кронштадтского шоссе. Работы организованы в две смены, поэтому уже в текущем году дорога станет четырехполосной, отметил Кононов.

Кроме того, ведется строительство современной транспортной развязки. Так, от Комплекса защитных сооружений создадут 10 обособленных съездов с шириной проезжей части от 4,5 метра. Согласно проекту, дорогу введут в эксплуатацию в 2025 году.