Глава КРДВ Запрягаев выразил готовность работать со всеми иностранными инвесторами

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) активно способствует реализации около 2900 инвестиционных проектов с общей стоимостью свыше 10 триллионов рублей. Такую информацию озвучил глава объединенния Николай Запрягаев в рамках Международного экономического форума «АмурЭкспо», сообщил « ФедералПресс ».

По его словам, Дальний Восток обладает уникальными преимуществами благодаря своим пяти часовым поясам, разнообразным климатическим условиям, природным ресурсам и логистическим возможностям.

«Каждый, кто хочет реализовать проект и открыть успешный бизнес рядом с огромными рынками сбыта, точно найдет себе нишу», — заявил Запрягаев.

Он также выразил готовность работать со всеми иностранными инвесторами, отметив, что, например, китайские партнеры не только инвестируют средства, но и активно участвуют в реализации крупных проектов.