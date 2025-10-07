Глава КонфОП Янин рассказал, что колбасы и молочные продукты наиболее подвержены скимпфляции

Российские покупатели столкнулись с проблемой замены качественных ингредиентов на более дешевые, известной как скимпфляция. Как отметил с беседе с KP.RU председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, снижение качества сырья зачастую достигает 30–40%.

По словам эксперта, производитель вынужден снижать себестоимость, иначе товар становится невостребованным. Наиболее уязвимы категории сосисок, колбас, молочной продукции и кондитерских изделий. Они содержат меньше натуральных жиров и больше дешевых аналогов.

Эксперт призвал внимательно изучать составы продуктов перед покупкой, обращая особое внимание на маркировки типа «ГОСТ» и избегая покупки товаров с большим количеством искусственных добавок.