Глава комздрава Петербурга Сарана рассказал об ориентированности на профилактическую медицину
Андрей Сарана, возглавивший комитет по здравоохранению Северной столицы, в интервью газете «Петербургский дневник» обозначил ключевые направления развития городской медицины.
Глава объединения выделил несколько приоритетных течений, соответствующих целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Во главу угла сейчас ставится профилактическая медицина, поэтому в первую очередь внимание будет уделено диспансеризации и профилактическим осмотрам», — заявил Сарана.
По его словам, еще один важный вектор связан с повышением коэффициента рождаемости. Ответственность комитета распространяется не только на женское, но и мужское репродуктивное здоровье.