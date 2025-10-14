Глава комздрава Петербурга Сарана рассказал об ориентированности на профилактическую медицину

Глава объединения выделил несколько приоритетных течений, соответствующих целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Во главу угла сейчас ставится профилактическая медицина, поэтому в первую очередь внимание будет уделено диспансеризации и профилактическим осмотрам», — заявил Сарана.

По его словам, еще один важный вектор связан с повышением коэффициента рождаемости. Ответственность комитета распространяется не только на женское, но и мужское репродуктивное здоровье.