Глава компании «Скатерть-Самобранка»: цены на овощные консервы могут подняться на 10%

Производители овощных консервов объявили о планируемом повышении цен на свою продукцию в 2025 году. Об этом написали «Известия» .

Представители нескольких крупных компаний указали на причины этого решения, включая высокую ключевую ставку, рост стоимости сырья, увеличение затрат на оплату труда, дорогую логистику и удорожание упаковки.

Коммерческий директор компании «Скатерть-Самобранка» Владимир Яковлев уточнил, что цены на овощные консервы могут подняться на 10-15%. Среди основных факторов — нехватка рабочей силы, увеличение заработной платы, уменьшение посевных площадей и рост себестоимости сырья, значительная доля которого закупается за рубежом. Кроме того, цены на стеклянные банки и крышки увеличились на 10%, что также оказывает влияние на общую стоимость продукции.