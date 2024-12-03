Глава компании «Грузовая механика» Васильев: профессии грузчика и кладовщика вскоре утратят актуальность

Развитие технологий и изменение экономических условий приводит к тому, что некоторые специальности попадают под угрозу исчезновения. Среди них — грузчики, сортировщики и кладовщики, заявил «Газете.Ru» директор компании «Грузовая механика» Дмитрий автоматизированные системы управления.

По его словам, на фоне массовой глобализации и цифровизации идет отказ именно от ряда рабочих профессий. Так, на обычном предприятии складской логистики руководство все чаще прибегает к автоматизированным системам управления, чтобы повысить эффективность и объемы работы.

Кроме того, под угрозой исчезновения находятся такие специальности, как кассиры, продавцы и прочие сотрудники торговой сферы, резюмировал Васильев.