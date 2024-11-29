Глава комитета свердловского Заксобрания Чечунова сообщила о росте популярности сельского туризма

В России набирают популярность путешествия по сельским территориям. Это связано с изменениями в законодательстве, которые позволили организовывать подобные туры не только фермерским хозяйствам, но и туристическим агентствам, пишет сайт infox.ru со ссылкой на главу комитета Законодательного собрания Свердловской области Елену Чечунову.

Так, за первое полугодие 2024 года спрос на поездки по этническим направлениям увеличился на 40%. Люди все чаще пользуются возможностью исследовать новые места, узнать о культуре их жителей, посмотреть на производство продуктов и продегустировать их.

В частности, такие направления развиты в Ханты-Мансийском автономном округе. Туристам рассказывают о быте коренных народов и предлагают заняться традиционными промыслами — охотой и рыбалкой.