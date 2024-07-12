Глава комитета по туризму Москвы Козлов: прогулка по столичным паркам набирает популярность среди туристов

Среди российских и иностранных туристов, приезжающих в Москву, стали набирать популярность прогулки по столичным паркам. Об этом рассказал председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, людям нравится гулять по улицам, заходить в парки, музеи, усадьбы, другие объекты культурного наследия. Также гости города обязательно посещают Красную площадь, Манежную площадь, ВДНХ.

Турпоток в Москву растет благодаря насыщенной событийной программе. В периоды различных фестивалей загруженность столичных гостиниц увеличивается на 14%, отметил Козлов.

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