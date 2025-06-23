Глава комитета по инвестициям Складчиков назвал мегапроекты драйверами развития Петербурга

Иван Складчиков, возглавляющий комитет по инвестициям Северной столицы, рассказал в беседе с газетой « Петербургский дневник » о мегапроектах, выбранных городом для демонстрации на ПМЭФ-2025.

По его словам, в Петербурге сформировали 10 приоритетов развития. Центральное место заняли мегапроекты, играющие роль катализаторов развития.

«Проект Широтной магистрали скоростного движения не в первый раз на Петербургском международном экономическом форуме. Но в этом году, когда уже подписано юридически действующее концессионное соглашение на строительство второго, третьего и четвертого этапов, впервые выставляется макет Широтной магистрали», — отметил Складчиков.

Как пояснил глава комитета, макет магистрали также иллюстрирует пять новых разводных мостов, которые планируется построить в ближайшие годы. Некоторые из них уже возведены или спроектированы.