Глава комитета по энергетике Протасов: более 2 тысяч километров теплосетей в Петербурге старше 25 лет

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал о подготовке Северной столицы к холодному периоду.
По его словам, более 2 тысяч километров теплосетей в городе старше 25 лет. Это 30% от общего объема. Плановые работы по восстановлению займут примерно пять-восемь лет. Для сокращения времени используется подход залповой реконструкции, отметил Протасов.
Он также сообщил, что перед зимой в Петербурге организуют профилактические мероприятия на ТЭЦ, в котельных и центральных тепловых пунктах. Высокое давление позволяет обнаружить слабые участки на сетях.
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