Глава комитета по энергетике Протасов: более 2 тысяч километров теплосетей в Петербурге старше 25 лет

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов в беседе с газетой « Петербургский дневник » рассказал о подготовке Северной столицы к холодному периоду.

По его словам, более 2 тысяч километров теплосетей в городе старше 25 лет. Это 30% от общего объема. Плановые работы по восстановлению займут примерно пять-восемь лет. Для сокращения времени используется подход залповой реконструкции, отметил Протасов.

Он также сообщил, что перед зимой в Петербурге организуют профилактические мероприятия на ТЭЦ, в котельных и центральных тепловых пунктах. Высокое давление позволяет обнаружить слабые участки на сетях.