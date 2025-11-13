Глава Коми Гольдштейн сообщил о доступности ясельных групп в регионе

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что в регионе функционирует 225 муниципальных детских учреждений. Помимо этого, при общеобразовательных организациях действуют 102 группы дошкольного образования. Всего в них воспитывается 36 977 детей, написало «АБН24» .

В муниципалитетах региона работает 481 ясельная группа, поэтому все дети от двух месяцев до трех лет могут посещать их. Как отметил Гольдштейн, актуальный спрос на места в дошкольных образовательных организациях для детей такого возраста отсутствует, сообщили «Государственные новости».

«Таким образом, на территории Республики Коми организована работа ясельных групп согласно потребностям населения», — подытожил глава республики. Он уточнил, что всего в республике Коми ясли посещают 10 190 воспитанников.