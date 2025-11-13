Глава Коми Гольдштейн подчеркнул необходимость комплексного подхода для стабилизации демографической ситуации

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подчеркнул необходимость комплексного подхода для стабилизации демографической ситуации и согласованных действий на всех уровнях власти. Он отметил, что в ближайшие 10 лет важно активно адаптироваться к будущим демографическим изменениям, написало «АБН24» .

Работа по повышению рождаемости в Республике Коми может принести результаты к 2028 году. Введение регионального материнского капитала в дополнение к федеральному и другие меры поддержки семей с детьми уже привели к замедлению снижения рождаемости, сообщили «Государственные новости».

«Первые положительные результаты рождаемости первых детей от реализации усовершенствованных в 2024 году мер поддержки семей с детьми будут наблюдаться не ранее чем через три года, к 2028 году», — отметил глава республики Ростислав Гольдштейн.