Глава КЧР Темрезов указал на положительный баланс в демографической ситуации

По словам губернатора, средняя продолжительность жизни в республике — 77 лет, что ставит ее на восьмое место по России и на пятое в Северо-Кавказском федеральном округе. К 2030 году планируется достижение показателя до более чем 80 лет.

Темрезов отметил значимость современных перинатальных центров и медицинских учреждений, которые способствуют увеличению рождаемости. Он также упомянул о нулевой материнской смертности и снижении младенческой на 1,3%.