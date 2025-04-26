Глава КЧР Темрезов указал на положительный баланс в демографической ситуации

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в интервью ОТР сообщил о положительном балансе в демографической ситуации региона.
По словам губернатора, средняя продолжительность жизни в республике — 77 лет, что ставит ее на восьмое место по России и на пятое в Северо-Кавказском федеральном округе. К 2030 году планируется достижение показателя до более чем 80 лет.
Темрезов отметил значимость современных перинатальных центров и медицинских учреждений, которые способствуют увеличению рождаемости. Он также упомянул о нулевой материнской смертности и снижении младенческой на 1,3%.
Посольство России загорелось в Уругвае
Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Число наемников в рядах ВСУ сократилось
Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области
Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
Новый посевной сезон начался в Серебряных Прудах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте