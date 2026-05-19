Глава Карелии Парфенчиков рассказал о планах открыть круглогодичный культурный центр на Валааме

Валаамский монастырь, который часто сравнивают с Северным Афоном, имеет потенциал стать доступным для посетителей в любое время года. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в интервью Life.ru .

Губернатор сообщил, что в настоящее время Валаам не открыт для посещения круглый год, и это может измениться в будущем.

«Сегодня на Валаам в определенные сезоны попасть сложно — он не круглый год открыт для доступа», — отметил Парфенчиков.

Он указал на планы по созданию круглогодичного культурного центра. Его хотят открыть в Германовском ските на острове Святого Германа.