Глава Карачаево-Черкесии Темрезов: республика является в первую очередь промышленной

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в интервью ОТР заявил, что республика является в первую очередь промышленной, а уже потом сельскохозяйственной.

Он подчеркнул наличие больших запасов для производства строительных материалов (цемент, гипс, руда и др.) и значительный гидропотенциал, реализованный на 20-25%.

Темрезов указал, что КЧР обладает ресурсами для производства строительных материалов и серьезным гидропотенциалом. В республике 14 гидроэлектростанций общей мощностью около одного гигаватта, включая гидроаккумулирующую станцию. За последние 15 лет построено четыре гидроэлектростанции, в том числе две совместно с «РусГидро» (50 мегаватт).

Общий объем промышленного производства вырос с 50 миллиардов рублей в 2019 году до 100 миллиардов рублей через пять лет. Кроме того, в регионе открываются новые предприятия и создаются рабочие места с высокой оплатой.