Глава калининградского Черняховска Вобликов сообщил о завершении строительства велодорожки

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов объявил о завершении строительства велодорожки, которая соединяет стадион «Прогресс» и городской пляж «Белая стенка», сообщил сайт «Государственные новости» .

Первая часть проекта была реализована в прошлом году, а в текущем году работы подошли к концу. Возведение велодорожки стало возможным благодаря поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области в рамках программы «Развитие туризма».

По словам главы муниципалитета Вобликова, объект является примером успешного межбюджетного сотрудничества. Средства на строительство были выделены из регионального бюджета, а также из местной казны.