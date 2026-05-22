Глава «Ягодной академии» Козий рассказала, что зеленый и упругий чашелистик — признак свежей и качественной клубники

При покупке клубники в магазинах и на рынках важно обращать внимание на ее состояние. Следует избегать ягод, которые выглядят помятыми или имеют признаки порчи, отметила в интервью URA.RU руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Оценить свежесть клубники можно по аромату. Если ягода спелая, то она обладает ярким и неповторимым запахом.

Важным показателем качества является и чашелистик. У свежей клубники он зеленый и упругий. Если же чашелистик бурый и подвявший, это говорит о долгом хранении или транспортировке ягоды из дальних мест.