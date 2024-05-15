Глава Ягодного союза Козий: цены на фрукты и ягоды могут вырасти из-за заморозков | 360°

Общество 15 мая 2024, 13:00 Глава Ягодного союза Козий: цены на фрукты и ягоды могут вырасти из-за заморозков

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Заморозки в некоторых регионах России серьезно повредили посевы сельхозпроизводителей. На фоне этого стоит ожидать роста цен на фрукты и ягоды, сообщила глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сильнее всего пострадали косточковые культуры (вишня, слива), семечковые — яблони. Из ягод — ранние сорта жимолости, малины и садовой земляники. Сельхозпроизводители не в силах исправить ситуацию в короткие сроки, поэтому россиян ждет рост цен на продукцию.

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Кроме того, подорожание произойдет на фоне роста стоимости импортных материалов для садоводства, нехватки рабочей силы в отрасли и трудностей с логистикой, отметила Козий.