Глава IT-колледжа «Хекслет» Васильев заявил, что молодые специалисты хотят гибкости и реальных задач на работе

Современные молодые специалисты предъявляют новые требования к трудоустройству. Как отметил директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев в беседе с РИАМО , для них важны удобные форматы работы, возможность получать обратную связь и участие в настоящих рабочих задачах.

Эксперт подчеркнул, что сложности на рынке занятости нельзя связывать только с поведением молодежи. Часть выпускников рассчитывает на высокую зарплату и быстрый рост, но система образования не всегда успевает за изменениями рынка, особенно в таких быстро развивающихся направлениях, как IT.

Васильев пояснил, что выгода от найма сотрудников без опыта зависит от того, как компания выстраивает долгосрочную стратегию. В IT-секторе подобные вложения оправданы, если внутри уже существует система наставничества и адаптационных программ. Первые месяцы такой работы требуют затрат, но это может окупиться, если специалист остается в компании и участвует в ключевых продуктах, отметил «ФедералПресс».

Он также обратил внимание на то, что проблемы возникают там, где нет продуманной системы адаптации. Поэтому многие компании сегодня предпочитают делать ставку на собственное кадровое выращивание, строят долгосрочные карьерные пути и программы удержания.

Помимо классического найма, эксперт выделил такие форматы, как стажировки с перспективой контракта, проектные активности и совместные инициативы с вузами. Такие решения дают возможность работодателю заранее увидеть реальную работоспособность кандидата, а студентам — попробовать себя в разных условиях, подчеркнул Васильев.