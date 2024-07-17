Глава института сна Фостер развеял миф, что ранний подъем улучшает дневную продуктивность

Убеждение о том, что ранние подъемы позволяют человеку стать более продуктивным, ошибочно, рассказал глава Института сна и циркадной нейронауки Оксфордского университета Рассел Фостер. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на The Guardian.

Фостер подчеркнул, что вставать и ложиться нужно в зависимости от хронотипа человека. Одним — подходят ранние подъемы, другим — более поздние. И продуктивность будет большей в том случае, если человек будет чувствовать себя отдохнувшим.

«Большинство сторонников ранних подъемов — это обеспеченные люди, которые избавлены от необходимости каждый день заниматься домашними делами», — отметил эксперт.

Он добавил, что такая демонстрация ранних подъемов выглядит, как хвастовство перед теми людьми, которые обременены домашними хлопотами.