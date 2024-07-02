Глава ИКП Моисеев: российскую орбитальную станцию невозможно сделать только из отечественных деталей

Российскую орбитальную станцию (РОС) будет невозможно сделать исключительно из отечественных деталей. В строительстве наверняка будут использоваться зарубежные компоненты, сообщил глава Института космической политики Иван Моисеев «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, сейчас идет активный процесс импортозамещения. Это переход не к тому, что страна все должна делать сама, а переход к импортонезависимости, когда никто не может перекрыть ключевые поставки.

Моисеев также отметил, что без создания орбитальной станции невозможно будет продолжить пилотируемые полеты.

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте