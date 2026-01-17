Глава Хабаровского края Демешин утвердил мероприятия по ремонту коммунальной инфраструктуры

В 2026 году восемь муниципальных образований Хабаровского края получат финансовую поддержку из регионального бюджета для осуществления капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил transsibinfo.
Глава региона Дмитрий Демешин подписал распоряжение, определяющее перечень из 11 конкретных проектов, реализация которых предусмотрена в рамках данной меры поддержки.
Общая сумма финансирования составит 206,4 миллиона рублей, причем 134,4 миллиона рублей поступят непосредственно из краевого бюджета.
