Глава «Груз Авто Транс» Матягин отметил, что продление трассы М-12 обеспечит развитие экономики Дальнего Востока

Президент ассоциации «Груз Авто Транс» Владимир Матягин в беседе с ИА НСН рассказал о значении строительства трассы М-12 «Восток», которая свяжет центр России с Сибирью и Дальним Востоком.

Как отметил специалист, проект обеспечит экономическое развитие региона, сократит сроки доставки грузов и облегчит жизнь перевозчиков. Премьер Михаил Мишустин подтвердил планы по продлению маршрута до Тюмени и включению его в дорожную сеть восточных районов страны.

Матягин также подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для ускорения товаропотоков и снижения цен на товары, особенно с учетом растущего потока китайских товаров через Дальний Восток. Строительство новых дорог также откроет новые туристические маршруты в красивые регионы Сибири и Алтая, способствуя внутреннему туризму.