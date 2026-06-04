Глава группы «Родина» Щекин представил на ПМЭФ цифровой геопортал для доказательного девелопмента

Девелоперская компания «Родина» совместно с НИУ ВШЭ разработала цифровой геопортал для анализа городских территорий на основе больших данных. Новый инструмент позволяет выявлять дефицит инфраструктуры и прогнозировать социально-экономические эффекты различных градостроительных решений. Об этом сообщил сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин на площадке «Урбан Хаба» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Во время сессии, посвященной развитию новых городских центров, Щекин представил результаты совместного проекта девелопера и НИУ ВШЭ. По его словам, современное градостроительство должно опираться на объективные данные, а не на интуитивные решения.

«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — сказал Щекин.

Он пояснил, что при создании геопортала были использованы обезличенные данные операторов связи, банковских транзакций и поисковых запросов, которые были интегрированы в цифровую модель городской среды.

По словам Щекина, система позволяет определить, каких объектов не хватает конкретной территории, а также оценить последствия строительства социальной, коммерческой или иной инфраструктуры для жителей и экономики района. Таким образом, градостроители могут отойти от интуитивного девелопмента к доказательному проектированию территорий на основе больших данных.

Отдельное внимание в ходе выступления было уделено влиянию городской среды на демографические процессы. Согласно представленным данным, наличие рядом с домом объектов социальной инфраструктуры способно влиять на решения семей о рождении детей.

«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — отметил он.

Еще одним выводом исследования стала связь качества городской среды с предпринимательской активностью. По словам Щекина, однообразная застройка может негативно отражаться на развитии малого бизнеса.

«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — сообщил он.

В дискуссии также приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Участники обсудили подходы к формированию новых городских центров, объединяющих жилье, рабочие места, социальную инфраструктуру и общественные пространства.