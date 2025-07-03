Глава ГК «Кабош» Матвеев назвал производство компонентов для детского питания дорогостоящим процессом

В Совете Федерации считают, что введение обязательных государственных стандартов на детское питание может способствовать вытеснению зарубежных поставщиков с российского рынка. О перспективах рынка заменителей грудного молока рассказал президент и собственник агропромышленного холдинга по производству молока и сыра ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в эфире Общественной Службы Новостей .

Он поделился своими наблюдениями о различиях в стандартах и качестве сырья в России и за рубежом.

«Способы производства молока в Европе и в России серьезно отличаются. В Европе — это маленькие фермы, где присутствует много ручного труда, в России — это современные молочные товарные комплексы, что прямо отражается на качестве», - сказал собеседник.

Матвеев подчеркнул, что производство компонентов для детского питания — очень дорогостоящий процесс. Невозможна их выработка в небольших объемах из-за значительных инвестиций в оборудование: сумма вложений в «сушилки» или «сушки», способные производить такой продукт, составляет не менее 150 миллионов долларов. Кроме того, необходим ежедневный приток и переработка не менее 700 тысяч тонн сырья в сутки.

По мнению агропромышленника, в течение следующего десятилетия возможно решение задач по разработке стандартов и производству компонентов для специализированного питания.