Глава гильдии пекарей Кацнельсон назвал поставки какао-бобов из Бразилии политическим жестом

Поставки 25 тонн какао-бобов из Бразилии в Россию являются позитивным политическим шагом, но не решают вопросов промышленного производства. Об этом ИА НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

По словам эксперта, решение продиктовано политическими мотивами: обе страны входят в объединение БРИКС. Однако для рынка этот объем ничтожен.

«25 тонн от Бразилии — как слону дробина, это несколько часов работы кондитерских линий», — подчеркнул Кацнельсон.

Традиционно Россия закупает сырье у порядка десяти стран, большинство из которых находятся в Африке. Тем не менее эксперт приветствует расширение географии поставок биржевого продукта.

По его мнению, изучение предложений с разных континентов можно только поддерживать, даже если текущие объемы остаются крайне малыми для удовлетворения нужд российских кондитеров.