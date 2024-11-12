Глава ГАБТ Гергиев: практика продажи билетов в театр с «экономом» и «бизнесом» распространена повсеместно

Многие общественные деятели выразили недовольство в связи с высокой стоимостью билетов в театр. В беседе с « Абзацем » ценообразование прокомментировал советский и российский дирижер, генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев.

Деятель культуры условно разделил места в зале на категории «эконом» и «бизнес». По его словам, подобная практика продажи билетов распространена и в других странах.

«Во всем мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — эконом-класс, эконом-комфорт и так далее», — отметил Гергиев.

Ценовая политика театра вызвала вопросы, например, у правозащитной организации «Сорок сороков». По данной теме общественники обратились в управление ФАС по Москве.