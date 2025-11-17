Глава ФВС Нижегородской области Зименко напомнил, что летать на аэростатах можно круглый год

Георгий Зименко, возглавляющий Федерацию воздухоплавательного спорта (ФВС) Нижегородской области, дал интервью сайту « Время Н ». В беседе он подробнее рассказал о полетах на аэростатах.

По словам эксперта, использовать аппараты можно круглый год.

«Зимний период в этом смысле даже более подходящий, чем летний. Шару легче летать в холодную погоду. Поэтому зима подходит абсолютно», — отметил специалист.

Как пояснил Зименко, снежный покров препятствует нагреванию поверхности, обеспечивая комфортные условия для длительного пребывания в воздухе. Он также заверил, что зимой на высоте ощущения ветра практически нет, ведь скорость перемещения совпадает со скоростью воздушного потока.