Глава ФВС Нижегородской области Зименко напомнил, что летать на аэростатах можно круглый год
Георгий Зименко, возглавляющий Федерацию воздухоплавательного спорта (ФВС) Нижегородской области, дал интервью сайту «Время Н». В беседе он подробнее рассказал о полетах на аэростатах.
По словам эксперта, использовать аппараты можно круглый год.
«Зимний период в этом смысле даже более подходящий, чем летний. Шару легче летать в холодную погоду. Поэтому зима подходит абсолютно», — отметил специалист.
Как пояснил Зименко, снежный покров препятствует нагреванию поверхности, обеспечивая комфортные условия для длительного пребывания в воздухе. Он также заверил, что зимой на высоте ощущения ветра практически нет, ведь скорость перемещения совпадает со скоростью воздушного потока.