Глава ФССП Аристов предложил сформировать международную структуру судебных приставов

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов озвучил идею создания международного совета органов принудительного исполнения. Это предложение было представлено на XIII Петербургском международном юридическом форуме, написал RT.
В своем выступлении Аристов поднял вопрос о формировании международной неправительственной организации, которая объединит органы принудительного исполнения из разных стран. Цель такой структуры — обмен опытом, лучшими практиками и подготовка рекомендаций в области принудительного исполнения.
По мнению главы ФССП, подобное международное объединение может быть организовано в форме совета руководителей органов принудительного исполнения.
Аристов подчеркнул, что новые международные институты должны строиться на принципах недискриминации и взаимного уважения суверенитета и национальных интересов.
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