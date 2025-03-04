Глава ФШР Филатов: федерация планирует популяризировать наследие Спасского

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация планирует активно продвигать творческое наследие и добрую память о выдающемся шахматисте Борисе Спасском. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Филатов подчеркнул, молодые российские шахматисты продолжают учиться на примере игры Спасского и исследовать его творчество.

«Борис Спасский — эпоха в шахматах, большая личность, оставил после себя большое, серьезное шахматное наследие», — заявил он.

Напомним, 10-й чемпион мира по шахматам скончался 27 февраля на 89-м году жизни. В Москве состоялось прощание с легендой, собравшее около 200 человек, включая президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.