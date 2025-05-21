Глава Frank RG Грибанов указал на существование российских проектов по производству банкоматов

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов в интервью ИА НСН опроверг утверждения о зависимости России от китайских банкоматов, подчеркнув, что российское производство активно развивается.

По его словам, в РФ существуют национальные проекты по сборке банкоматов, использующие комплектующие китайского производства. Однако конечное изделие оснащается отечественной электроникой и программным обеспечением.

«В условиях, когда мир десятки лет работал над специализацией, это нормально. Это не зависимость, это сотрудничество и партнерство», — заявил эксперт.

Как пояснил Грибанов, страна должна контролировать стратегически важные отрасли, однако выгоднее сотрудничать с зарубежными партнерами, если самостоятельное производство экономически неоправданно или ресурсоемко.