Глава фонда «Зеленая миссия» Лакустова: аномально теплая зима может привести к раннему пробуждению медведей и ежей

Аномально теплая для зимы погода наблюдается по всей территории России. Ожидается, что средняя температура сезона будет выше на 1,5-2 градуса. Об опасностях такой погоды рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды и директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова в беседе с Life .

Специалист отметила, что отсутствие снежного покрова может привести к преждевременному пробуждению ежей и медведей. Они не смогут обратно впасть в спячку и будут находиться под угрозой гибели.

Кроме того, теплая зима опасна для сельского хозяйства. Так, снег защищает растения от морозов. При резких перепадах температуры воздуха не укрытый снегом урожай погибнет, добавила Лакустова.