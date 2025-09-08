Глава фонда «Тотальный диктант» Беляков указал на рост значимости письменной речи

Она стала играть довольно большую роль в последние годы, поскольку значительная часть общения перешла в онлайн-пространство, включая электронную почту, мессенджеры и социальные сети, пояснил эксперт. По его словам, грамотность стала необходимой составляющей успешной карьеры и социального статуса.

«Если раньше встречали „по одежке“, то сейчас — по тексту, по тому, как человек формулирует мысли в письменной форме», — отметил Беляков.

Он пояснил, что изменился сам подход к восприятию ошибок. В связи с возросшим объемом письменного общения неверное написание слов стало заметнее.