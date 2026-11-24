Около 44% женщин, решившихся на искусственное прерывание беременности, состоят в браке, воспитывают одного или двоих детей и находятся в возрасте от 25 до 35 лет. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала руководитель благотворительного фонда «Будем милосердны» Анна Рыжкова.