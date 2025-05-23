Глава ФКИ Намаконов указал на роль регионов в развитии креативных индустрий

Успех развития творческих отраслей целиком зависит от региональных инициатив. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов в беседе с «ФедералПресс» на российско-китайском форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске.
По словам эксперта, именно регионы задают импульс развитию креативных секторов экономики, однако не все субъекты РФ активно вовлечены в этот процесс.
«Регионам сильно не хватает желания делать. Потому как креативные индустрии изначально все идут из регионов», — отметил специалист.
Как пояснил глава ФКИ, принятый закон о развитии творческих индустрий наделяет регионы широкими полномочиями по формированию инфраструктуры, отбору приоритетных направлений и поддержке деятелей культуры и искусства.
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