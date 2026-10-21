Глава фитнес-сообщества Силина заявила, что еженедельная норма тренировок зависит от возраста

Людям среднего возраста достаточно тренироваться дважды в неделю по часу, чтобы соответствовать критерию систематических занятий спортом. Об этом ИА НСН заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она пояснила, что норматив зависит от возраста. Согласно методике статистического учета, для граждан 16-29 лет минимальный объем физнагрузки составляет 125 минут в неделю, для людей 30-59 лет — 115 минут, а для граждан старше 60 лет — 90 минут. Учитываются секции, школьная физкультура, массовый спорт, фитнес и самостоятельные занятия.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что доля регулярно занимающихся спортом граждан достигла почти 63%. Силина назвала реалистичной цель увеличить этот показатель до 70% к 2030 году. По данным сообщества, фитнес-клубами в стране пользуются около 7,9 миллиона человек.