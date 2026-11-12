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    Глава Федерации восточного боевого единоборства Органов предложил вывесить флаг России во всех спортзалах страны

    Президент Федерации восточного боевого единоборства России Юрий Органов предложил вывесить флаг РФ в каждом спортивном зале страны. Об этом он сообщил в пресс-центре ИА НСН.

    По словам Органова, государственный символ должен закрепиться в сознании детей независимо от того, какими боевыми искусствами они занимаются. Глава федерации отметил, что в организации тренируются 120 тысяч человек, в том числе 80 тысяч несовершеннолетних, а бои начинаются с десяти лет.

    Также 15 ноября 2026 года в московской Академии спорта «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России. В турнире по всестилевому карате и кобудо примут участие около 1000 человек из регионов РФ и стран СНГ.