Глава Федерации автовладельцев Канаев отметил, что доля японских машин с пробегом на российском рынке продолжает расти

На российском рынке подержанных автомобилей доля машин из Японии продолжает увеличиваться, заявил в интервью URA.RU руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, покупатели знают о качестве японских автомобилей еще с 1990-х годов, когда на рынок вышли такие модели, как Nissan Patrol, Honda Civic и Toyota Corolla.

«Это были машины с двигателями-"миллионниками", вполне способные "пережить" своих владельцев», — отметил эксперт.

Канаев добавил, что японские производители и сейчас продолжают выпускать автомобили с надежными двигателями. Однако из-за новых правил утилизационного сбора в Россию в основном поставляются машины с мощностью двигателей до 160 лошадиных сил.