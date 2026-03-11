Сегодня 11:53 Глава ФАР Канаев рассказал, что Южная Корея вместо подержанных авто стала импортировать в Россию новые модели
Запрет на поставку новых автомобилей из Южной Кореи в Россию был снят, что привело к заметному снижению импорта подержанных машин корейских брендов на российский рынок. Об этом сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью сайту
URA.RU.
«США открыли корейцам продажи, разрешив поставлять автомобили в Россию», —добавил специалист.
Теперь производители могут свободно продавать новые автомобили по более высоким ценам, без минимального пробега в 50–100 километров, который был ранее.
