Глава ФАР Канаев рассказал, что Южная Корея вместо подержанных авто стала импортировать в Россию новые модели

Запрет на поставку новых автомобилей из Южной Кореи в Россию был снят, что привело к заметному снижению импорта подержанных машин корейских брендов на российский рынок. Об этом сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью сайту URA.RU.

«США открыли корейцам продажи, разрешив поставлять автомобили в Россию», —добавил специалист.

Теперь производители могут свободно продавать новые автомобили по более высоким ценам, без минимального пробега в 50–100 километров, который был ранее.

