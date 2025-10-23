Глава event-агентства Красикова предложила формулу расчета суммы подарка на свадьбу

Выбор подарка на свадьбу часто становится сложной задачей. Руководитель агентства по организации мероприятий Kate event и продюсерского центра для детей T-kids Екатерина Красикова поделилась с KP.RU советом, как правильно рассчитать сумму денежного презента.

По мнению эксперта, сумма должна быть равна стоимости плотного комплексного ужина в ресторане, умноженной на три. Такая формула поможет избежать неловких ситуаций.

«Это индивидуальный вопрос, так как уровень нормы у всех разный, и бюджеты мероприятий отличаются, как и достаток», — добавила специалист.

Красикова подчеркнула, что свадьба — это дорогостоящее мероприятие, поэтому подарки в виде денег считаются наиболее актуальными.